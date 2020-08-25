Очередь в больнице появилась из желающих сдать кровь на анализы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В больнице Курганской поликлиники №2 пациенты столпились в очереди на сдачу анализов. При этом, несмотря на духоту, окна нельзя было открыть. Об этом сообщила жительница Кургана в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Старым людям становится плохо, духота, при этом нет возможности открыть окна, так как ручки со всех окон сняты», — написала пользователь Светлана Лобановская. Данная ситуация произошла 25 августа в больнице, расположенной по адресу ул. Кравченко, 53.

По ее словам, люди столпились, чтобы сдать кровь на анализы и на прием в кабинет ЭКГ. Осложняло ситуацию то, что в очереди находились пожилые люди и инвалиды.

Главврач Курганской поликлиники №2 Юрий Александров, к которой относится больница, попросил URA.RU направить запрос в областной департамент здравоохранения. Запрос был направлен в департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за работу со всеми департаментами региона.

Днем ранее у той же больницы горожане столпились в очередь у входа в больницу. Тогда представители областного департамента здравоохранения связали это с тем, что пациентам предложили сдать анализы по записи, но они решили это сделать почти одновременно.

Курганцы толпятся в очереди на сдачу анализов крови Фото: группа «Инцидент Курган», соцсеть «ВКонтакте», Светлана Лобанова