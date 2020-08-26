Ученые выяснили, могут ли бактерии путешествовать в космосе

Колонии бактерий деинококков могут пережить межпланетарное путешествие. К таким выводам пришли ученые из Токийского университета.
Результаты показывают, что радиоустойчивый деинококк может выжить во время путешествия с Земли на Марс или наоборот, что составляет несколько месяцев или лет в зависимости от орбиты», — цитирует РИА «Новости» руководителя исследования профессора фармации и наук о жизни Акихико Ямагиши. Отмечается, что изучалось только пребывание бактерий в космосе, без учета условий отрыва от одной планеты и приземления на другую.
Ранее сообщалось, что тихоходки — это единственные существа на Земле, которые способны выжить при любых условиях. Они могут размножаться в невесомости и долгое время провести в открытом космосе.
Ученые доказали, что астероиды, несущие частицы жизни, могут распространять их из центра галактики в разные уголки космоса и далекие звездные системы, передает телеканал 360. Научный сотрудник Института теории и вычислений Идан Гинзбург подчеркнул, что во вселенной существует около десяти триллионов объектов размером с астероид, которые могут нести микроорганизмы.
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