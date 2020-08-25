Глава Пермского района Александр Кузнецов уйдет в отставку, но получит почетную должность Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов уйдет в отставку после выборов губернатора Пермского края. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что к такому решению глава района пришел после встречи с врио губернатора Дмитрием Махониным.

«Кузнецов свой уход обсуждал с Махониным. Взамен он получит возможность остаться в совете глав муниципальных образований региона», — рассказал URA.RU инсайдер. Он полагает, что в устав совета внесут изменения и будет предусмотрена новая должность — «почетный руководитель» или «почетный председатель».

Ожидается, что о своей грядущей отставке Кузнецов официально объявит 27 августа на заседании земского собрания района. В приемной Кузнецова сообщили URA.RU, что не знают о возможной отставке своего руководителя, которого на момент звонка не оказалось на рабочем месте. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края от комментариев воздержались.

Кузнецов возглавляет совет муниципалитетов региона, а район впервые возглавил в 2000 году. Таким образом он является одним из тех руководителей муниципалитетов Прикамья, кто дольше всех сохраняет за собой власть. Последний раз он переизбирался на эту должность в марте 2020 года, когда ему пытался составить конкуренцию экс-руководитель центра «Э» ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Пиларов.