Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы в десятки тысяч

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Турция, отель, бассейн
Роспотребнадзор отвел на тест прибывающим из Турции всего 72 часа Фото: Нина Калинина © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Трудновыполнимые требования Роспотребнадзора в отношении вернувшихся из Турции туристов могут обернуться для них штрафами в десятки тысяч рублей. Об этом заявила представительница турбизнеса Ирина Кушнарева.

Роспотребнадзор разъяснил для прибывающих из Турции регламент сдачи теста на коронавирус. Согласно требованию ведомства, на прохождение лабораторных исследований и предоставления результатов порталу Госуслуг туристу дается 72 часа. Данные требования трудновыполнимы и грозят возвращающимся с отдыха штрафами в десятки тысяч рублей, заявила Кушнарева.

«Турист, житель Дальнего Востока прилетает из Турции в Москву. Экспресс-тест на коронавирус можно сделать в аэропорту, но это очередь на несколько часов, велика вероятность опоздать на авиарейс домой, в Хабаровск», — приводит слова Кушнаервой портал TourDom.ru. В этом случае, турист откажется от теста и улетит. Самолет прибудет в Хабаровск уже на следующий день, что лишает путешественника возможности сдать анализ и опубликовать его результат вовремя, так как результаты тестирования появятся в среднем через три дня.

Кушнарева подчеркнула, что не выполнившим предписание Роспотребнадзора грозит штраф до 40 тысяч рублей. В случае, если в Турции отдыхала семья, например, из трех человек, сумма штрафа умножается на три.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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