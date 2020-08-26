Американцы оценили рассекреченный в РФ фильм о «Царь-бомбе»

Фильм раскрывает множество интересных деталей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Создание самой мощной в мире термоядерной «Царь-бомбы» — это выдающееся технологическое достижение. Так отреагировали американцы на рассекреченный в России документальный фильм об испытаниях в СССР 50-мегатонной бомбы. Видео опубликовано на YouTube-канале Росатома.

«Хотя стиль документального фильма является чистой советской пропагандой, он раскрывает множество интересных деталей об испытании», —пишут журналисты издания The Drive.

Они отмечают, что фильм дает новый и захватывающий взгляд на это уникальное испытание. Авторы статьи неоднократно подчеркнули, что «Царь-бомба» — это выдающееся технологическое достижение, хоть и «чудовищное». Однако в конечном итоге, по мнению американцев, бомба оказалась слишком большой для практического использования в военных целях. «Выпуск этого фильма об эпохе холодной войны — отрезвляющее напоминание о сохраняющемся присутствии этого оружия и его потрясающей разрушительной силе», — подвели итог американские журналисты.

Ранее испанская газета La Vanguardia. назвала «Царь-бомбу» бесполезной. Корреспонденты считают, что орудие невозможно было транспортировать на большие расстояния. Политолог и сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей согласился с испанскими СМИ. Политолог уверен, орудие «было не нужно — и это знал Хрущев». Он согласился провести эти испытания только по настоянию ученого Андрея Сахарова.

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