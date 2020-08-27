Ставки по вкладам в российских банках упали до минимума

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ в августе снизилась с 4,52 до 4,45%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.
«Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй половине августа упала до 4,45%. В первой половине августа ставка составляла 4,52%», — следует из материалов Банка России.
В число крупнейших кредитных организаций, которые рассматривает ЦБ, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и Московский кредитный банк. Они привлекают наибольший объем вкладов.
По данным ЦБ, в июле средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках РФ была снижена с 4,8% до 4,55%. Как полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, к концу 2020 года средняя ставка по вкладам в рубле упадет до 4%, однако спрос россиян на депозиты сохранится, пишет агентство Nation News.
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