Инсайд: ФСБ взяла под контроль малолетних сторонников АУЕ в ХМАО

Силовикам предстоит понять, насколько в Югре развито запрещенное движение и кто является его лидерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сторонники движения «Арестантский уклад един» (деятельность организации запрещена на территории РФ) после того, как организацию признали экстремистской, попали под контроль ФСБ. Об этом URA.RU рассказал источник из числа силовиков.

«У ФСБ по очевидным причинам гораздо больше полномочий, чем у полиции или СК, но и сфера интересов другая. Противодействие экстремизму — одна из них. Малолеток никто сажать не собирается, но идея в том, чтобы через них выйти на кураторов АУЕ в настоящей криминальной среде», — добавил инсайдер.

По его словам, в ХМАО сегодня не ведется активная работа в этом направлении. Неизвестно даже приблизительное число сторонников движения, зато известны территории, где их больше всего. «Это Локосово (Сургутский район), где часть местных жителей сидела, а другая часть охраняла (колония закрыта в 2015 году — прим. ред.), Нижневартовск (там находится колония общего режима, так называемая „пятнашка“ — прим. ред.) и Сургут (там находится ИК-11 — прим. ред.). По этим территориям и будут работать», — заключил источник.

В полиции ХМАО, Росгвардии и в Следственном комитете не комментируют информацию инсайдера агентства. В региональном управлении ФСБ на звонки не ответили.

С 17 августа по решению Верховного суда РФ движение АУЕ считается экстремистским. Теперь тех, кто причисляет себя к движению АУЕ, могут на 12 лет отправить за решетку по статье «Организация экстремистского сообщества».