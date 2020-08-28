Президент наградит 900 лучших борцов с коронавирусом

Сергей Кириенко озвучил итоги конкурса среди НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские некоммерческие организации (НКО), которые борются с последствиями пандемии коронавируса, получили от государства дополнительную поддержку. 28 августа были подведены итоги специального конкурса Фонда президентских грантов, по которому между 900 победившими НКО, были распределены 2 млрд рублей.

«Вы помните, была отдельная встреча президента Владимира Путина с представителями НКО, на которой они обратились за поддержкой, поскольку в условиях коронавируса у них и работы стало больше, и возникли определенные ограничения. Ну, и конечно, еще одна проблема — работа многих из них финансировалась за счет благотворительных взносов, которые направляли представители бизнеса, часть из которых столкнулась со своими трудностями», — сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Всего социально-ориентированные НКО подали на конкурс 3 868 различных проектов по поддержке пожилых россиян, инвалидов, врачей и соцработников. Большинство победивших в конкурсе — 663 НКО — ранее уже получали президентскую поддержку, 149 участвовали в конкурсах, но одержали победу только сейчас, 88 организаций боролись за гранты впервые. Наибольшего гранта был удостоен проект благотворительного фонда «Русфонд» — регистр доноров костного мозга. Он помогает найти тяжело больным детям доноров. «Размер гранта — 70 млн рублей. В реестре должно быть 20 тысяч доноров», — уточнил Сергей Кириенко.

Президент Владимир Путин в июне объявил о проведении специального конкурса для НКО, в этом году он стал уже третьим. Два других плановых конкурса были проведены до 15 июня. Таким образом, всего в этом году поддержку получат 5 319 проектов. Общая сумма финансирования — рекордные 10,7 млрд рублей. Ранее на год выделялось по 8 млрд рублей.

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