Замминистра обороны РФ Евкуров попал в ДТП. В аварии пострадал ребенок. ВИДЕО

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, евкуров юнус-бек
Юнус-Бек Евкуров находился в пассажирском кресле в момент аварии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров попал в аварию на 1-й Дубровской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

«Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП», — передает телеканал. По его данным, Евкуров находился на пассажирском кресле. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По словам очевидца, автомобиль с включенными проблесковыми маячками ехал на красный свет в сторону Волгоградского проспекта, когда в него въехал двигавшийся на зеленый внедорожник «Ниссан Кашкай». От удара автомобили вылетели на тротуар, где была женщина с коляской. От удара ребенок пострадал. Другой очевидец сообщил, что после аварии с машины, где предположительно находился Евкуров, сняли мигалки и номера.

Представитель Минобороны и пресс-служба ГУ МВД России по Москве на звонки корреспондента URA.RU не ответили. В ведомства отправлены запросы. Ответы на них на момент публикации не получены.

Евкуров занимает должность замминистра с июля 2019 года. До этого он с 2008 года был главой Республики Ингешетия и ушел в отставку в июне 2019 года на фоне протестов из-за передачи соседней Чечне части территории Ингушетии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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