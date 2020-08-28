Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров попал в аварию на 1-й Дубровской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
«Юнус-Бек Евкуров попал в ДТП», — передает телеканал. По его данным, Евкуров находился на пассажирском кресле. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По словам очевидца, автомобиль с включенными проблесковыми маячками ехал на красный свет в сторону Волгоградского проспекта, когда в него въехал двигавшийся на зеленый внедорожник «Ниссан Кашкай». От удара автомобили вылетели на тротуар, где была женщина с коляской. От удара ребенок пострадал. Другой очевидец сообщил, что после аварии с машины, где предположительно находился Евкуров, сняли мигалки и номера.
Представитель Минобороны и пресс-служба ГУ МВД России по Москве на звонки корреспондента URA.RU не ответили. В ведомства отправлены запросы. Ответы на них на момент публикации не получены.
Евкуров занимает должность замминистра с июля 2019 года. До этого он с 2008 года был главой Республики Ингешетия и ушел в отставку в июне 2019 года на фоне протестов из-за передачи соседней Чечне части территории Ингушетии.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.