В России показали фильм о похищенном в Ливии социологе Шугалее

Создатели фильма надеются на общественный резонанс после премьеры Фото: Дмитрий Котягин

В Сыктывкаре впервые показали продолжение фильма о российском социологе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, которые попали в плен к ливийским террористам. Съемочная группа надеется, что «Шугалей-2» поможет в возвращении мужчин на родину.



«Реальные люди, ставшие прообразами киногероев — Шугалей и Суэйфан — уже более года находятся в застенках у боевиков, от них практически не поступает известий. Кинематограф подхватил историю российского социолога Шугалея, чтобы донести до мира весть о творящемся в Ливии беззаконии», — сообщила пресс-служба съемочной группы.



Создатели фильма хотят таким образом вызвать общественный резонанс и надавить на сотрудников тюрьмы. Съемочная группа надеется, что их фильм станет «последней каплей» в переговорах с ливийцами и поможет скорее освободить Шугалея и Суэйфана.



Первый фильм «Шугалей» увидел свет в мае 2020 года. Он переведен на несколько языков, полностью снят и смонтирован менее чем за год. Реальные герои кино сейчас находятся в частной тюрьме «Митига» в Ливии. Это место известно пытками заключенных и крайне плохими условиями содержания людей.28 августа российские звезды устроили флэшмоб с призывом освободить Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об участии уже заявили Анна Семенович и бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова.