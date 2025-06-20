Новак честно объяснил, что происходит с российской экономикой

Экономика России обладает возможностью увеличиваться темпами, превышающими 3% ежегодно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Наши экономические ведомства считают, что потенциал примерно равен около 3%, то есть наш потенциал ежегодно», — заявил Новак в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского экономического форума. По оценке Центрального банка, потенциал российской экономики оценивается несколько ниже, однако Новак оценивает его выше 3%. Он подчеркнул, что среди ключевых направлений экономического развития особое значение имеют технологическое обновление и мероприятия, направленные на рост производительности труда.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в последние годы экономика страны демонстрирует устойчивый рост. В 2023 году темпы увеличились до 4,1%, а по итогам 2024 года составили 4,3%. Глава государства подчеркивал, что положительная динамика охватывает различные сектора и носит всесторонний характер.
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