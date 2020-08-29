29 августа 2020

Крым отказался от поставки воды с Украины. «Отравят»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт unsplash. Irina Rassvetnaja, отдых, туризм, крым, побережье, черное море, курорт, опуск
Власти Украины по-прежнему агрессивно настроены к жителям полуострова, считает парламентарий Фото: Irina Rassvetnaja/unsplash.com © URA.RU
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Вести какие-либо переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу неразумно. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Принципиальная позиция Константинова, по его словам, заключается в том, что у Крыма с Украиной не должно быть никаких взаимоотношений, пока в Киеве «не признают Крым как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину».

Парламентарий считает, что власти Украины по-прежнему агрессивно настроены к жителям полуострова. «Они нас просто отравят, они ничем не гнушаются и потом скажут, что мы сами себя отравили», — добавил Константинов.

Ранее, напоминает RT, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гипотетической гуманитарной катастрофы Киев может дать воду «украинцам, живущим в Крыму».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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