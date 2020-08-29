Вести какие-либо переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу неразумно. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Принципиальная позиция Константинова, по его словам, заключается в том, что у Крыма с Украиной не должно быть никаких взаимоотношений, пока в Киеве «не признают Крым как сообщество, которое сделало свой исторический выбор и имело право на возвращение на свою родину».
Парламентарий считает, что власти Украины по-прежнему агрессивно настроены к жителям полуострова. «Они нас просто отравят, они ничем не гнушаются и потом скажут, что мы сами себя отравили», — добавил Константинов.
Ранее, напоминает RT, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гипотетической гуманитарной катастрофы Киев может дать воду «украинцам, живущим в Крыму».
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