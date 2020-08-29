Найден второй подозреваемый в убийстве соратника Басаева в ФРГ

Сообщником россиянина Вадима Красикова, который подозревается в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, является экс-сотрудник спецназа ФСБ «Вымпел» Роман Демьянченко. Его личность установили журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.
По данным исследователей, Демьянченко въехал в Германию под поддельным именем 3 августа 2019 года и покинул страну за две недели до убийства. Он указал при оформлении визы то же место работы, что и Красиков, — ЗАО «Руст». В то же время в компании заявили, что не имеют информации о таких сотрудниках. В Германии подлинную личность Демьянченко смогли установить только благодаря сервису распознавания лиц.
Хангошвили застрелили в августе прошлого года в столице Германии. По версии следствия, убийца передвигался на велосипеде и сделал два выстрела из пистолета Glock. Позже преступник выбросил велосипед и орудие убийства в реку. Мужчина попытался скрыться, но задержали полицейские. Журналисты выяснили, что предполагаемым убийцей чеченского боевика в Берлине может быть россиянин Вадим Красиков. Убитого в СМИ часто называли одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву.
Ранее подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с URA.RU заявил, что Хангошвили моли убить недовольные деятельностью беженца.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.