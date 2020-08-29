29 августа 2020

Найден второй подозреваемый в убийстве соратника Басаева в ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Берлин, берлин
Второй подозреваемый в убийстве соратника Басаева въехал в Германию под поддельным именем 3 августа 2019 года Фото: Алена Полозова © URA.RU

Сообщником россиянина Вадима Красикова, который подозревается в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, является экс-сотрудник спецназа ФСБ «Вымпел» Роман Демьянченко. Его личность установили журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat.

По данным исследователей, Демьянченко въехал в Германию под поддельным именем 3 августа 2019 года и покинул страну за две недели до убийства. Он указал при оформлении визы то же место работы, что и Красиков, — ЗАО «Руст». В то же время в компании заявили, что не имеют информации о таких сотрудниках. В Германии подлинную личность Демьянченко смогли установить только благодаря сервису распознавания лиц.

Хангошвили застрелили в августе прошлого года в столице Германии. По версии следствия, убийца передвигался на велосипеде и сделал два выстрела из пистолета Glock. Позже преступник выбросил велосипед и орудие убийства в реку. Мужчина попытался скрыться, но задержали полицейские. Журналисты выяснили, что предполагаемым убийцей чеченского боевика в Берлине может быть россиянин Вадим Красиков. Убитого в СМИ часто называли одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву.

Ранее подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с URA.RU заявил, что Хангошвили моли убить недовольные деятельностью беженца.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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