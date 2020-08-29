В Екатеринбурге мужчина прожил год в квартире с мумией

В Екатеринбурге мужчина прожил около года с трупом женщины. Ее стали искать соседи, после того как долгое время не видели. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Женщину начали искать соседи. Слишком долго она не попадала в их поле зрения. Когда жилище вскрыли, было обнаружено уже мумифицированное тело», — передает Горелых. Правоохранителям удалось установить личность женщины. Это местная жительница 1935 года рождения. По словам очевидцев, тело женщины находилось в квартире, где проживал одинокий пожилой мужчина. Соседи утверждают, что пенсионер прожил так около года.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит точную причину ее кончины, добавил руководитель пресс-службы регионального главка полиции. Собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в региональный СКР. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
В СКР по Свердловской области уточнили, что тело направлено на исследование, в том числе, для выяснения давности наступления смерти. Предположительно, это произошло меньше года назад. «На теле имеются признаки резко-гнилостных изменений, явных признаков криминала нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР. Следователи выясняют, проживал ли в квартире с трупом мужчина, как утверждают соседи.
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