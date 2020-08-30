Французского офицера подозревают в шпионаже на Россию

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Прокуратура Франции начала проверку в отношении военнослужащего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во Франции подполковника вооруженных сил страны подозревают в передаче важных данных российским спецслужбам. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка», — цитирует Парли ТАСС. По ее словам, военнослужащего подозревают в передаче важной информации или нанесении ущерба безопасности. Отмечается, что министерство уже обратилось в прокуратуру для проведения проверки.

Ранее ФСБ сообщила, что военнослужащий Черноморского флота России передавал секретные сведения украинской разведке, передает «Царьград». Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Также разведке Украины передавал данные военнослужащий ракетных войск стратегического назначения в Барнауле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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