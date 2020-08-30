Французского офицера подозревают в шпионаже на Россию

Во Франции подполковника вооруженных сил страны подозревают в передаче важных данных российским спецслужбам. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка», — цитирует Парли ТАСС. По ее словам, военнослужащего подозревают в передаче важной информации или нанесении ущерба безопасности. Отмечается, что министерство уже обратилось в прокуратуру для проведения проверки.
Ранее ФСБ сообщила, что военнослужащий Черноморского флота России передавал секретные сведения украинской разведке, передает «
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.