В Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.
«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения», — рассказали агентству ТАСС в ЦОС. Отмечается, что он передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины данные, которые составляют гостайну. По данным издания, в отношении военного возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок от 12 до 20 лет. По статье 275 УК России «Государственная измена».
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе моряка Черноморского флота РФ. По данным силовиков, он работал на украинскую военную разведку. Обвинение в госизмене также ранее было предъявлено советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову, пишет RT.
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