ФСБ задержала военного-ракетчика за передачу гостайны Украине. ВИДЕО

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Военному грозит срок до 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения», — рассказали агентству ТАСС в ЦОС. Отмечается, что он передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины данные, которые составляют гостайну. По данным издания, в отношении военного возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок от 12 до 20 лет. По статье 275 УК России «Государственная измена».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе моряка Черноморского флота РФ. По данным силовиков, он работал на украинскую военную разведку. Обвинение в госизмене также ранее было предъявлено советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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