30 августа 2020
29 августа 2020
28 августа 2020

В Челябинске умерла заболевшая коронавирусом экс-министр

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
У Надежды Гартман врачи диагностировали коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске в ковидном госпитале скончалась экс-министр социальных отношений региона Надежда Гартман. Эту информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«К сожалению это так, Надежда Аркадьевна скончалась в ковидном госпитале, — сообщили URA.RU Гехт. — У нее была тяжелая форма диабета, врачи диагностировали пневмонию. Стала ли причиной смерти COVID-19, или коронавирус был сопутствующим, установят позже».

Надежда Гартман родилась 1 августа 1949 года в селе Болотовск Кваркенского района Оренбургской области. В 1980 окончила Всесоюзный юридический заочный институт. С июня 2004 по январь 2011 — министр социальных отношений области. В 2015 году возглавила общественный совет министерства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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