В Челябинске умерла заболевшая коронавирусом экс-министр

В Челябинске в ковидном госпитале скончалась экс-министр социальных отношений региона Надежда Гартман. Эту информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«К сожалению это так, Надежда Аркадьевна скончалась в ковидном госпитале, — сообщили URA.RU Гехт. — У нее была тяжелая форма диабета, врачи диагностировали пневмонию. Стала ли причиной смерти COVID-19, или коронавирус был сопутствующим, установят позже».
Надежда Гартман родилась 1 августа 1949 года в селе Болотовск Кваркенского района Оренбургской области. В 1980 окончила Всесоюзный юридический заочный институт. С июня 2004 по январь 2011 — министр социальных отношений области. В 2015 году возглавила общественный совет министерства.
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