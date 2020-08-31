«ЕР» позовет голосовать за партию через мессенджеры и соцсети

«Единая Россия» будет агитировать через мессенджеры и соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед выборами 13 сентября «Единая Россия» будет рассылать своим сторонникам сообщения через мессенджеры, соцсети и электронную почту с призывом голосовать за партию и ее кандидатов. Об этом журналистам рассказали два источника — близкий к «ЕР» и близкий к администрации президента. Информацию подтвердил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, которому принадлежит идея.

«Партия считает, что ее сильная сторона — это базы сторонников, которые за последние полгода проявили себя как волонтеры на голосовании по Конституции и во время карантина. Единороссы хотят, чтобы сторонники приводили голосовать за партию и ее кандидатов родственников, знакомых», — приводит газета «Ведомости» слова собеседника, близкого к администрации президента.

Также он не исключил, что для рассылки будут использовать не только базы сторонников партии, но и, например, бюджетников. Если эксперимент удастся, технологию могут применить в следующем году на выборах в Госдуму. По словам источника издания, близкого к единороссам, базы сторонников формируются «многие годы» и состоят из списка избирателей, которые когда-либо голосовали за партию.

Перминов в беседе с издание подтвердил намерение партии использовать такую технологию. «Работа каждого регионального отделения будет выстраиваться так, как оно сочтет оптимальным, — информирование через рассылки на почту, sms-информирование или что-то еще, что они сочтут нужным», — сказал политик. Он добавил, что рассылка будет производиться только по базам сторонников, а не базам жителей региона.

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