Названы продукты, снижающие риск возникновения рака

Чеснок, бразильский орех и брокколи способны усилить защиту организма от онкологических заболеваний. Об этом сообщает интернет-издание о медицине MedikForum.
«Для усиления противоракового барьера врачи рекомендуют употреблять чеснок, эффективно стимулирующий естественные защитные свойства иммунной системы. <…>. Имеющиеся данные исследований говорят, что потребление чеснока является одним из способов профилактики рака желудка — его вероятность благодаря такой привычке сокращается почти на 15%», — пишет издание.
Ежедневное употребление бразильского ореха (две штуки в день), как отмечается, может снизить риск рака простаты на 63%, рака кишечника — на 58%. Брокколи подавляет развитие клеток опухолей кишечника и предстательной железы. Кроме того, врачи советуют ввести в рацион яблоки, чай, жирную рыбу и цитрусовые.
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