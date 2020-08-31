31 августа 2020

Названы продукты, снижающие риск возникновения рака

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Специалисты перечислили продукты для профилактики онкозаболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чеснок, бразильский орех и брокколи способны усилить защиту организма от онкологических заболеваний. Об этом сообщает интернет-издание о медицине MedikForum.

«Для усиления противоракового барьера врачи рекомендуют употреблять чеснок, эффективно стимулирующий естественные защитные свойства иммунной системы. <…>. Имеющиеся данные исследований говорят, что потребление чеснока является одним из способов профилактики рака желудка — его вероятность благодаря такой привычке сокращается почти на 15%», — пишет издание.

Ежедневное употребление бразильского ореха (две штуки в день), как отмечается, может снизить риск рака простаты на 63%, рака кишечника — на 58%. Брокколи подавляет развитие клеток опухолей кишечника и предстательной железы. Кроме того, врачи советуют ввести в рацион яблоки, чай, жирную рыбу и цитрусовые.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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