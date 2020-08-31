Как прививка от гриппа способна противостоять COVID-19

Вакцина против гриппа усилит иммунитет человека от любых инфекций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если человек привился от гриппа, то у него меньше шансов заразиться новым коронавирусом. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Есть сведения, что если человек имеет иммунитет против гриппа, то у него меньше шансов заразиться коронавирусом», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Круглого. Он добавил, что даже если человек подхватил COVID-19, то заболевание будет протекать в более легкой форме.

Академик РАН, заслуженный деятель наук России Сергей Колесников добавил, что в вакцине от гриппа содержится T-клеточный иммунитет, который защищает от инфекций в целом. Он подчеркнул, что человек должен быть защищен от гриппа, так как при одновременном заболевании с коронавирусом могут быть серьезные последствия.

Ранее сообщалось, что первый этап вакцинации от коронавируса в России намечен на ноябрь—декабрь. В правительстве страны отметили, что вакцину получат люди из группы риска, пишет «Утро.ру». При этом российские ученые работают над разработкой уникальной вакцины, которая должна защитить сразу от гриппа и коронавируса, передает «Национальная служба новостей».

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