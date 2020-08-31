Свое участие в шоу травник считает возможностью популяризировать лекарственные травы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Травник из Кургана Дмитрий Юровский стал участником пятого сезона шоу «Удивительные люди» телеканала «Россия». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Юровский.

«Мне весной написала редактор телепрограммы и предложила поучаствовать в кастинге. Они искали травника, который сможет всех удивить», — рассказал Юровский. После этого он записал и отправил на отбор свою видеовизитку, а в августе узнал, что стал участником шоу.

Подробности, касающиеся своего номера, Дмитрий до выхода передачи раскрывать не может. «Это была возможность популяризировать лекарственные травы и мою деятельность», — объяснил он свое участие в программе. Юровский занимается траволечением 12 лет.

В пресс-службе телеканала «Россия» URA.RU рассказали, что выпуск с Дмитрием выйдет 6 сентября в 18:00. Герои телепроекта показывают зрителям свои неординарные способности. В новом сезоне участвуют жители 20 регионов России.

Дмитрий Юровский (слева) выступает с номером на съемках шоу Фото: пресс-служба телеканала «Россия»