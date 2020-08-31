В Свердловской области на 1 сентября выявлено 117 новых случаев COVID-19, четверо пациентов скончались от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в в региональном штабе по борьбе с эпидемией. При этом выросло (с 85 до 89) число тяжело больных COVID. Большинство из них — в реанимации.
«Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, 81 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали в свердловском оперштабе. — Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах области — 276, остальные — в удовлетворительном состоянии.
Диагноз «коронавирусная инфекция» накануне был выявлен у жителей Екатеринбурга (+46), Артинского городского округа, Асбеста, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Нижнего Тагила, Ревды, Качканара, Кировграда, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сухого Лога, а также у одного жителя из другого региона РФ.
С начала эпидемии в Свердловской области заболело 25 432 человека, выздоровело 20 022 пациента. 454 больных с коронавирусом скончались.
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