31 августа 2020

Свердловским властям поставили условие для постройки медкластера

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская клиника НИИ ОММ. Екатеринбург, детская клиника нии омм
Предполагается, что в Академическом будет построен новый корпус для НИИ охраны материнства и младенчества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти прорабатывают вопрос строительства нового медицинского кластера в Екатеринбурге (микрорайон Академический) за счет средств областного бюджета. Планы были озвучены во время посещения полпредом президента России в УрФО Николаем Цукановым школы №79 в Академическом.

«Мы соглашаемся взять на себя все строительные работы при условии, что оборудование будет приобретено за счет средств федерации. Пока это [проект] в стадии обдумывания. С Мурашко разговаривали, когда он приезжал в [Екатеринбург в середине июля], и еще совещания проводили в режиме ВКС», — поделился Креков. Он уточнил, что схема появления медцентра была согласована с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который также присутствовал на встрече, заявил, что, по замыслу управленцев, медкластер будет включать также новый корпус научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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