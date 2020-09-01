У власти нашелся повод вернуть дистанционное обучение в школы

Президент Путин в режиме ВКС пообщался с российскими школьниками из разных регионов Фото: Kremlin.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская власть может вновь вернуться к варианту дистанционного образования в школах и вузах, считает политолог Александр Шпунт. Комментируя выступление президента Владимира Путина на Всероссийском открытом уроке, эксперт объяснил URA.RU, что решение зависит от того, как будет меняться динамика распространения инфекции в стране.

«Сейчас ситуация с ковидом приобретает еще большую многогранность. Ведь сентябрь — это время, когда общение людей друг с другом становится более тесным», — ответил агентству Шпунт. Между тем, политолог согласился, что сегодняшнее выступление президента демонстрирует, что государству удалось сделать процесс обучения детей максимально безопасным в текущих условиях пандемии.

Путин в конце августа в интервью «России 1» обещал возвращение очной формы обучения. 1 сентября во время Всероссийского открытого урока, проходящего по видеоконференцсвязи, глава государства подчеркнул важность принятого решения. «Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе — к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями. И такое возвращение, безусловно, для всех большое событие и большая радость», — сказал Путин.

Президент добавил, что для школьников и учителей весенние месяцы учебы оказались непростыми из-за перехода на дистанционное обучение. Но Путин напомнил, что и сейчас важно соблюдать меры безопасности от коронавируса.

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