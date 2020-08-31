Губернатор ХМАО велела мэру Сургута высушить лужу

После поручения губернатора лужа должна будет исчезнуть Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главе Сургута Вадиму Шувалову ликвидировать лужу возле второго корпуса школы №5, на которую ей в соцсетях пожаловались родители. Это задание глава региона дала мэру во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

«В интернете сегодня высокая активность, я получаю много откликов. В основном, положительные, праздничные. Но есть и те, мимо которых пройти нельзя. Что мешает такому городу, как Сургут, Вадим Николаевич, решить вопрос с лужой на Быстринской 8/1 на пути к школе?» — поинтересовалась Комарова. Она также публично заявила, что в течение сентября вопросы, связанные с образованием, должны для глав муниципалитетов являться приоритетом.

Во время самого заседания оперштаба глава Сургута не стал комментировать эту ситуацию. Позже в пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что решением проблемы уже занимаются специалисты мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО перешел на третий этап снятия ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Теперь разрешена работа кинотеатров при условии 50-процентной наполняемости зрительного зала. Однако до 20 сентября по-прежнему закрыты кальянные, детские комнаты и развлекательные центры.