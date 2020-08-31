31 августа 2020
30 августа 2020
29 августа 2020

Губернатор ХМАО объявила о выходе региона из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова посоветовала югорчанам продолжать носить маски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о переходе к третьему этапу снятия ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

«В регионе, благодаря совместной работе ведомств и граждан по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции, фиксируются стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы можем перейти на третий этап снятия ограничительных мероприятий. Решение об этом сегодня будет принято», — заявила Наталья Комарова.

При этом глава региона также отметила, что югорчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса. Переход к третьему этапу снятия карантина означает разрешение на полноценную работу предприятий и организаций, открытие кинотеатров, проведения массовых мероприятий и так далее.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 31 августа в полноценном режиме заработали заведения общепита. А с 29 августа открылись парки и скверы. За последние сутки в Югре 67 пациентов заразились коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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