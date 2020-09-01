Евросоюз нашел «русский след» в беспорядках в США

Россия и другие страны могут быть причастны к беспорядкам в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская пропаганда — одна из причин, почему жители США совершают преступления на почве ненависти. Об этом говорится в отчете депутатов Европарламента.

«Они часто саморадикализуются под воздействием интернет-пропаганды, которая исходит в том числе из России и (или) с Украины», — приводит выдержку из документа RT. Подчеркивается, что эта пропаганда толкает американцев к насилию.

В США фиксируется рост терроризма на почке расизма и других проявлений ненависти. В тексте отчета говорится о столкновениях между представителями движения антифа и расистами и о случаях насилия в отношении лиц, придерживающихся левых политических взглядов. В таких ситуациях террористами обычно выступают одиночки, приобретающие оружие законными способами, добавляют в Европарламенте.

Ранее советник экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявляла, что Россия и другие страны могут быть причастны к организации массовых беспорядков в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Райс инсинуацией, которая не может отражать реальной позиции Вашингтона.

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