Чтобы получить «халявные» деньги у жителей Среднего Урала остался месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несколько тысяч свердловчан еще могут успеть получить социальные выплаты из бюджета в рамках социальной поддержки в период пандемии коронавируса. Как заявила на пресс-конференции заместитель управляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина, семьи с детьми до 16 лет могут подать заявления до 30 сентября включительно.

Заявление можно подать через портал госуслуг. «Напоминаю, что для семей с детьми от 3 до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Потом мы производили дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей уже для семей с детьми от 0 до 16 лет», — рассказала Ольга Шубина. Первый транш получили более 700 тысяч свердловских семей (99,6% от общего количества), второй — более 860 тысяч семей (99,4% от общего количества).

По словам Ольги Шубиной, ПФР обзванивает родителей, имеющих право на выплаты. А в случае отсутствия контактного телефона ищет их с помощью сотрудников полиции. В ряде случаев сотрудники Пенсионного фонда выезжают по адресам потенциальных заявителей самостоятельно.

Заместитель управляющего отметила, что в регионе зафиксировано 72 случая. Когда выплату получал не родитель, воспитывающий ребенка, а гражданин, платящий алименты или вовсе лишенный родительских прав. «Законодательно, кто из родителей первый подал заявление, тот и получает деньги. Но если мы получали сигнал, то вторую выплату приостанавливали», — пояснила Ольга Шубина. В тех случаях, когда пресечь перечисление средств недобросовестному родителю не удалось, замглавы областного отделения ПФР предлагает пострадавшей стороне обратиться в суд.