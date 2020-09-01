Власти ЯНАО выделят миллионы для пострадавших от коронавируса

Оставшимся без работы ямальцам помогут трудоустроиться снова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит 126 млн рублей для жителей региона, потерявших работу во время пандемии коронавируса. С помощью этих средств окружные власти намерены обеспечить ямальцев занятостью. Об этом сообщили в департаменте занятости ЯНАО.

«На эти цели из регионального бюджета предусмотрено 126 млн рублей», — заявили в пресс-службе департамента. Деньги будут распределены до конца года. По информации ТАСС, мероприятия на рынке труда, которые задумали власти ЯНАО, должны будут обеспечить рабочими местами около 2 тысяч жителей округа.

Как уточнили в департаменте, ямальский бизнес получит как компенсацию потерь, так и дотацию. Работодателям возместят расходы по оплате труда, но не более 31,5 тысячи рублей на человека, в течение двух месяцев. Малые и средние предприниматели могут рассчитывать на единовременную поддержку в 123 тысячи рублей. Эти деньги должны пойти на создание рабочих мест для безработных.

В конце августа URA.RU сообщало, что за период пандемии в ЯНАО стало в три раза больше безработных. Сейчас в регионе порядка 7 тысяч человек, которые попали под сокращение. При этом число вакансий в округе существенно превышает число безработных — там 13 тысяч предлагаемых мест.