Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько начал объезд муниципалитетов региона. Как он сообщил URA.RU, целью инспекции является анализ состояния дел в территориях, выявление лидеров общественного мнения, а также вовлеченность депутатов в решение проблем.
Впоследствии эта информация ляжет в основу формирования нового созыва областного парламента. «Мы ведем определенный анализ „болевых точек“ Свердловской области, который станет основой подготовки к выборам в заксобрание», — сказал Сергей Бидонько. Впрочем, по сообщению другого источника в администрации губернатора, к депутатской деятельности в территориях присматриваются уже давно. «С начала года пристально [в ведомстве Бидонько] отслеживают динамику рейтингов и активность работы. „Лакмусовой бумажкой“ станут и сентябрьские довыборы [в заксобрание и муниципальные думы], которых все-таки достаточно много. Очевидно, после этого и будут определяться, с кем именно и с каким настроем консультации о перспективах вести», — сказал инсайдер.
Между тем, действующие депутаты ЗС ждут начала переговоров с определенной нервозностью: до выборов остается чуть более года, а они не понимают, с кем из областных чиновников вести диалог о грядущем переизбрании. Как сообщило URA.RU сразу несколько источников в депутатских кругах, вице-губернатор Сергей Бидонько, которого считают главным модератором процесса, хранит таинственное молчание. Правила игры до сих пор непонятны, и это заставляет народных избранников нервничать. «Все поставлено на паузу», — безнадежно махнул рукой один из депутатов.
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