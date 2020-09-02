Потанин на фоне катастрофы в Норильске возглавил список Forbes

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Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Состояние Потанина оценивает в 24 млрд долларов Фото: Pixabay

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернул себе лидерство в списке богатейших людей России, несмотря на скандал с разливом топлива в Норильске. Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes.

«Основной владелец „Норникеля“ Владимир Потанин снова оказался на первом месте среди богатейших российских бизнесменов», — передает издание. Бизнесмен поднялся не первую строчку рейтинга, несмотря на разлив 21 000 тонн топлива под Норильском весной и летом этого года. Из-за этого события акции «Норникеля» подешевели почти на 40%.

Сейчас состояние Потанина оценивают в 24 млрд долларов. Он разбогател благодаря карантинным ограничениям, введенным из-за распространения коронавируса. Поставка цветных металлов из Бразилии, Чили, Австралии затруднилась. В результате этого цены на никель возросли до 15 тысяч долларов за тонну, а медь подорожала до 6 700 долларов за тонну.

Ранее эксперты оценили потери Потанина от экологических катастроф в 3,6 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей». Первая громкая авария произошла в начале мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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