Зарплаты у медиков по всей стране хотят сделать одинаковыми. Такая же «зарплатная реформа» ждет и других бюджетников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минтруда РФ не поддержали повышение доли оклада бюджетников в зарплате до 70%. Вместо этого министерство предлагает ввести единые принципы формирования зарплаты по различным отраслям.

В Минтруда «Известиям» заявили, что учеличение базовой части зарплаты сотрудников бюджетных сфер нуждается в дальнейшей проработке. Ранее с инициативой повышения окладов до 70% выступила партия «Единая Россия». Партийцы заявляли о необходимости увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части составляло 70 на 30%.«Во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТа, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%», — заявлял ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что некоторые власти на местах, чтобы добиться выполнения майских указов, занимаются «откровенными манипуляциями со ставками часов работы».

В Минтруда на партийный проект ответили, что куда перспективней реформа о наделении правительства возможностью устанавливать единые принципы формирования отраслевых систем оплаты труда. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении Госдумы. После проведения реформы, как полагают в ведомстве, зарплаты в одной отрасли, но в разных регионах станут практически одинаковые. «Работник, переходя из одного учреждения в другое, увидит систему, основанную на тех же принципах, что и на предыдущем месте работы», — отмечают в министерстве.

В свою очередь в «Единой России» заявили, что намерены принять норму о повышении доли оклада в зарплате уже этой осенью. Как заявил первый зампред фракции партии власти в Госдуме Андрей Исаев, с разработкой документа торопились, чтобы эта норма была учтена при подготовке региональных и федеральных бюджетов на следующий год.