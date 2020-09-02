С продажи б/у вещей на Avito будут брать налоги

После введения налога россияне могут вернуться к продажам по-старинке: через объявления на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налог с продажи бывших в употреблении (б/у) вещей через интренет-площадки может принести бюджету около 80 млрд рублей в год. В Министерстве финансов считают, что продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%.

«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, — пояснили «Ведомостям» в Минфине. В ведомстве отметили, что обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара. В Федеральной налоговой службе инициативу поддержали, напомнив, что физлица обязаны заплатить налог на доходы физлиц, продав имущество, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока.

По данным исследования Data Insight и Avito за 2019 год россияне провели сделки через сайты на 568 млрд рублей. «Причем в 60% случаев продается вещь, уже бывшая в употреблении. Еще 29% продавцов предлагают новые или не подошедшие им вещи», — отмечается в исследовании.

Эксперты отмечают, что попытки государства собирать налог с доходов от продажи подержанных вещей обернется бегством с онлайн-платформ. Россияне найдут другой способ продавать товар напрямую.