Экономист раскрыл, кто из пенсионеров обеднеет в следующем году

План правительства РФ по индексации пенсий до 2030 года не выше уровня инфляции в первую очередь ударит по бюджетникам, получающим выплаты из пенсионного фонда. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал финансовый аналитик Максим Кривелевич.
«Рассматривать всех пенсионеров совместно — бессмысленно. Потому что у одних капуста, у других мясо, а в среднем — голубцы», — заявил эксперт. По его прогнозам, бывшие госслужащие-пенсионеры и другие бюджетники окажутся в разных условиях.
Депутаты, военные, сотрудники силовых структур и другие слои населения, получающие ведомственные выплаты, находятся, по мнению экономиста, в заведомо выигрышном положении — «у них уже все хорошо и будет еще лучше». Подкрепляет свое мнение Кривелевич тем, что государство поддерживает чиновников, в том числе постоянной индексацией заработных плат.
Для пенсионеров-бюджетников же напротив — ситуация будет лишь ухудшаться. «Для тех, кто получает пенсию из пенсионного фонда, все уже грустно после потери пяти лет пенсионных выплат и дальше будет тоже не здорово», — добавил эксперт.
Предложение выплатить всем пенсионерам в качестве компенсации за заморозку пенсионных накоплений единовременное пособие в 75 тысяч рублей Кривелевич назвал экономически целесообразной мерой поддержки. По его словам, у государственной экономики огромная проблема сокращающегося платежеспособного спроса. Подобные выплаты же стимулируют покупательскую активность.
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