02 сентября 2020

Экономист раскрыл, кто из пенсионеров обеднеет в следующем году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, дедушка, бабушка, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры
Экономист разделил всех пенсионеров на две категории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

План правительства РФ по индексации пенсий до 2030 года не выше уровня инфляции в первую очередь ударит по бюджетникам, получающим выплаты из пенсионного фонда. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал финансовый аналитик Максим Кривелевич.

«Рассматривать всех пенсионеров совместно — бессмысленно. Потому что у одних капуста, у других мясо, а в среднем — голубцы», — заявил эксперт. По его прогнозам, бывшие госслужащие-пенсионеры и другие бюджетники окажутся в разных условиях.

Депутаты, военные, сотрудники силовых структур и другие слои населения, получающие ведомственные выплаты, находятся, по мнению экономиста, в заведомо выигрышном положении — «у них уже все хорошо и будет еще лучше». Подкрепляет свое мнение Кривелевич тем, что государство поддерживает чиновников, в том числе постоянной индексацией заработных плат.

Для пенсионеров-бюджетников же напротив — ситуация будет лишь ухудшаться. «Для тех, кто получает пенсию из пенсионного фонда, все уже грустно после потери пяти лет пенсионных выплат и дальше будет тоже не здорово», — добавил эксперт.

Предложение выплатить всем пенсионерам в качестве компенсации за заморозку пенсионных накоплений единовременное пособие в 75 тысяч рублей Кривелевич назвал экономически целесообразной мерой поддержки. По его словам, у государственной экономики огромная проблема сокращающегося платежеспособного спроса. Подобные выплаты же стимулируют покупательскую активность.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...