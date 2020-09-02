Пенсионерам предлагают выдать по 75 тысяч «за неудачную реформу»

Пенсионерам предлагают выдать компенсацию за несколько лет заморозки пенсий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

После 2022 года в России практически не будут повышать пенсии. Экономист Александр Разуеваев предлагает правительству за заморозку пенсионных накоплений выплатить пожилым людям единовременное пособие в 75 тысяч рублей.

Разуеваев изучил план правительства до 2030 года. в котором указано, что пенсии не будут повышать выше инфляции, пишет «Московский комсомолец». «Как следует из плана правительства, в 2022 году рост пенсий в реальном выражении будет 0,6%, в 2023-м — 0,4%, в 2024-м — снова 0,6%. При средней пенсии в 15 тысяч рублей ее реальный прирост на 0,5% означает, что покупательная способность пенсионера вырастет на 75 рублей, то есть примерно на один доллар в год. Вот и получается: доллар в год — цена пенсионной реформы», — отмечает аналитик. Разуваев говорит о том, что было бы справедливым выдать пенсионерам компенсацию в тысячу раз выше: 75 тысяч рублей.

Деньги на единовременные выплаты пенсионерам экономист предлагает взять из международных резервов страны, которые на данный момент составляют 600 долларов. По его подсчётам, после выплат они сократятся лишь на 45 млрд долларов. «Банк России и казна Минфина не обеднеют. Деньги, кстати, надо будет перевести из валюты в рубли, а это укрепит рубль», -отметил разуваев, добавив, что выплаты могут подстегнуть спрос среди населения, а значит, поддержит экономику в период рецессии.

Ранее власти опровергли идею выплатить по пять тысяч рублей пенсионерам ко Дню пожилого человека. Как выяснилось, выплата будет проведена только для пенсионеров Ямало-Ненецкого автономного округа — решение об этом приняли региональные власти.