Депутат Екатеринбурга попросил мэра назначить его директором бани

Владимир Стругов попросил мэра о назначении на руководящую должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Стругов (которого относят к политическому лагерю спикера Игоря Володина) обратился к главе города Александру Высокинскому с просьбой назначить его директором одного из муниципальных предприятий. Как сообщили URA.RU источники в представительном органе, в качестве одного из вариантов Стругов рассматривал ЕМУП банно-прачечный комбинат «Жемчужина» на Уралмаше.

«Стругов приходил к главе [города] с просьбой сделать его директором банного комплекса. Или назначить его руководителем в другой МУП — „Многопрофильные энергетические системы“», — поделился инсайдер. По словам другого источника, в ответ Высокинский якобы сказал депутату, что подумает над его предложением. «Но никаких решений пока, конечно, не принято», — добавил собеседник агенства.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не стали комментировать эту информацию, назвав ее «слухами». В разговоре с агентством Владимир Стругов сообщил, что в середине августа действительно встречался с градоначальником, но обсуждал с ним иные вопросы. «Речь шла о восстановлении фонтана на бульваре культуры и строительстве нового детского корта по адресу ул. Бакинских Комиссаров, 62. И все», — объяснил Стругов. Отвечая на вопрос о текущем месте работы, он отметил, что большую часть времени занят реализацией наказов избирателей.

Владимир Стругов работает в гордуме с осени 2019 года. Он получил депутатский мандат как член партсписка «Единой России» после перехода единоросса Владимира Смирнова в свердловское Заксобрание.