02 сентября 2020
01 сентября 2020

В ЯНАО выделяют миллиарды на строительство нового зимника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
«Газпром» вложит 2 млрд в появление зимника между станицей Обской и 193 километром Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО начались подготовительные работы к строительству зимней автодороги «Станция Обская — 193 километр». Согласно данным из открытых источников, компания «Газпром инвест» объявила тендер на добычу грунта, который будут использовать при обустройстве трассы. В работы газовая компания вложит больше 2 млрд рублей.

«Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых для строительства объектов инвестиционного проекта „Автозимник продленного действия Станция Обская — 193 км“», — говорится в техническом задании. Подрядчик должен разработать недра десяти карьеров. Судя по документации, месторождения находятся в Приуральском районе в около 50 км от Лабытнанги — в районе будущей дороги.

Максимальная цена контакта, который заключит «Газпром инвест», составляет 2,2 млрд рублей. Заявиться на аукцион компании-подрядчики смогут до 10 сентября.

Новый автозимник является крупным инвестиционным проектом «Газпрома» на Ямале. Дорогу будут строить в рамках договора о взаимном сотрудничестве газового холдинга с правительством ЯНАО. Зимняя трасса нужна «Газпрому» для наладки сообщения между своими ямальскими активами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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