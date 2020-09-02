В ЯНАО выделяют миллиарды на строительство нового зимника

В ЯНАО начались подготовительные работы к строительству зимней автодороги «Станция Обская — 193 километр». Согласно данным из открытых источников, компания «Газпром инвест» объявила тендер на добычу грунта, который будут использовать при обустройстве трассы. В работы газовая компания вложит больше 2 млрд рублей.
«Выполнение работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых для строительства объектов инвестиционного проекта „Автозимник продленного действия Станция Обская — 193 км“», — говорится в техническом задании. Подрядчик должен разработать недра десяти карьеров. Судя по документации, месторождения находятся в Приуральском районе в около 50 км от Лабытнанги — в районе будущей дороги.
Максимальная цена контакта, который заключит «Газпром инвест», составляет 2,2 млрд рублей. Заявиться на аукцион компании-подрядчики смогут до 10 сентября.
Новый автозимник является крупным инвестиционным проектом «Газпрома» на Ямале. Дорогу будут строить в рамках договора о взаимном сотрудничестве газового холдинга с правительством ЯНАО. Зимняя трасса нужна «Газпрому» для наладки сообщения между своими ямальскими активами.
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