Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Михаила Ефремова хотят также взыскать 500 тысяч компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Гособвинитель просит для актера Михаила Ефремова 11 лет тюрьмы общего режима. Прокурор на суде заявил, что артист раскаивается неискренне.

«Ефремов раскаялся не искренне в совершенном им ДТП. Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества», — подчеркнул прокурор, озвучивая требования к наказанию Ефремова, сообщает telegram-канал Life Shot. Кроме 11 лет колонии гособвинитель также попросил взыскать в пользу сына погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей компенсации. Сам молодой человек просил дать ему 7,5 миллионов.

Прокурор подчеркнул, что Ефремов не повернул и не сбавил сколость несмотря на естественный изгиб дороги. Кроме того он отметил, что актер был пьян, это подтверждает сотрудник паба «Уллис». К тому же, после аварии сам Ефремов сообщил сотрудникам ДПС о том, что был за рулем.

Перед прениями сторон 3 сентября Ефремов сам признал вину. Своему адвокату артист объяснил, что приговор ему уже вынес народ. Сразу после этого он подписал свое признание в письменной форме, пишет агентство Nation news.

ДТП с актером случилось 8 июня. На высокой скорости Jeep Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Сам актер не пострадал. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

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