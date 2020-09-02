В скандальном районе ЯНАО мэр игнорировал обращения односельчан

Глава Мужевского сельского поселения Шурышкарского района ЯНАО Михаил Михеев оштрафован за то, что не стал отвечать на коллективное обращение граждан, связанное с утилизацией твердых отходов, сообщает прокуратура ЯНАО. При этом район ранее уже оказался в центре скандала, связанного со злоупотреблениями чиновников.
«В администрацию муниципального образования поступило коллективное обращение жителей села по вопросам утилизации бытовых отходов, которое в нарушение требований законодательства в тридцатидневный срок не рассмотрено, ответ заявителям не направлен», — сообщили представители надзорного органа. В отношении мэра-нарушителя было возбуждено административное дело, суд постановил назначить Михееву штраф в размере 5 тыс. рублей.
В настоящее время вопросы жителей села о вывозе и утилизации мусора решены. Исполнение судебного решения прокуратура взяла на свой контроль.
Выяснить подробности у представителей муниципалитета не удалось. Лица, уполномоченные давать комментарии, на звонки по известным телефонам не ответили.
Ранее в отношение чиновников администрации Шурышкарского района было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Злоупотребление служебным положением было связано с выплатами бюджетных средств компаниям, которые не могли быть выбраны в качестве подрядчиков, так как физически не могли исполнить условия договоров.
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