В администрации района ЯНАО прошли обыски

В мэрию Шурышкарского района нагрянули силовики Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В администрации Шурышкарского района ЯНАО прошли обыски. Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением из-за выдачи бюджетных средств компаниям, которые не могли быть выбраны в качестве подрядчиков. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По версии инсайдера, среди прочего, силовиков интересует работа скандального МУП «СпецТрансСервис». «Идет расследование. Пока никто не обозначает конкретику. Но ранее, по результатам прокурорской проверки, значился факт перенаправления бюджетных средств коммерческим организациям, которые якобы выбирались подрядчиками, не имея для этого возможностей», — пояснил источник агентства. По его данным, правительство ЯНАО и окружная прокуратура проверяют, как мэрия и «СпецТрансСервис» соблюдали законы о коррупции, распоряжаясь муниципальной собственностью.

Собеседник URA.RU в правительстве ЯНАО пояснил, что руководство округа уже указывало районным чиновникам на нарушения. «Сигналы о злоупотреблении служебным положением среди сотрудников главы района Андрея Головина поступали региональным властям ранее, — пояснил источник. — В начале года в правительстве округа главе района настоятельно рекомендовали разобраться и урегулировать ситуацию со „СпецТрансСервисом“. Это был период, когда можно было изначально пресечь все возможные нарушения. В любом случае сейчас — все решит следствие».

В начале июля URA.RU сообщало, что главным участником скандала, связанного со злоупотреблениями полномочиями в Шурышкарском районе ЯНАО, является экс-руководитель МУП «СпецТрансСервис» Виктор Литвин, уволенный в апреле этого года.

В администрации Шурышкарского района сообщили, что меры по урегулированию ситуации были приняты своевременно. «В настоящее время МУП „СпецТрансСервис“ функционирует, финансово-хозяйственная деятельность предприятия восстанавливается, правомочия собственника имущества реализуются в полном объеме, требования законодательства о противодействии коррупции соблюдены», — говорится в официальном ответе администрации Шурышкарского района.