У экс-главы Сургута Дмитрия Попова есть право на реабилитацию из-за уголовного преследования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский городской суд вынес оправдательный приговор экс-мэру Дмитрию Попову. Эту информацию URA.RU подтвердил сам бывший градоначальник.

«Я, безусловно, доволен, меня оправдали по всем трем эпизодам. Причем, считаю, что решение суда будет очень сложно оспаривать, если кто-то будет это делать. Судья четко разобрался во всем эпизодах и решил, что наша позиция намного более мотивированная», — прокомментировал Попов. Он также добавил, что теперь в течение 10 суток у прокуратуры есть право на обжалование этого решения суда. «Если обжалования не будет, то у меня есть возможность заниматься собственной реабилитацией. Дождемся установленного срока и обсудим с адвокатами дальнейший ход действий», — поделился планами экс-глава Сургута.

Прокуратура по ходу судебного разбирательства запросила для Попова наказание в виде 4,5 лет условного срока. Он обвинялся в превышении полномочий при продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС и выплате субсидии совхозу «Северное». А также в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке помещений для детского сада. Однако суд не увидел оснований для того, чтобы поддержать сторону обвинения. «К этому судебному процессу было приковано огромное внимание, и суд не побоялся вынести оправдательный приговор», — отметил в разговоре с URA.RU представитель политического истеблишмента ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что весной в восьмом арбитражном апелляционном суде устоялось решение о признании сделки о продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС законной. Уже тогда сторона защиты выражала надежду, что это может помочь во время рассмотрения уголовного дела Попова.