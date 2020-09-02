02 сентября 2020
01 сентября 2020

В ХМАО вынесен приговор экс-главе Сургута. Решение поразило политэлиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бывшим мэром города Поповым Дмитрием. Сургут , попов дмитрий, клетка, над поповым
У экс-главы Сургута Дмитрия Попова есть право на реабилитацию из-за уголовного преследования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский городской суд вынес оправдательный приговор экс-мэру Дмитрию Попову. Эту информацию URA.RU подтвердил сам бывший градоначальник.

«Я, безусловно, доволен, меня оправдали по всем трем эпизодам. Причем, считаю, что решение суда будет очень сложно оспаривать, если кто-то будет это делать. Судья четко разобрался во всем эпизодах и решил, что наша позиция намного более мотивированная», — прокомментировал Попов. Он также добавил, что теперь в течение 10 суток у прокуратуры есть право на обжалование этого решения суда. «Если обжалования не будет, то у меня есть возможность заниматься собственной реабилитацией. Дождемся установленного срока и обсудим с адвокатами дальнейший ход действий», — поделился планами экс-глава Сургута.

Прокуратура по ходу судебного разбирательства запросила для Попова наказание в виде 4,5 лет условного срока. Он обвинялся в превышении полномочий при продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС и выплате субсидии совхозу «Северное». А также в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке помещений для детского сада. Однако суд не увидел оснований для того, чтобы поддержать сторону обвинения. «К этому судебному процессу было приковано огромное внимание, и суд не побоялся вынести оправдательный приговор», — отметил в разговоре с URA.RU представитель политического истеблишмента ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что весной в восьмом арбитражном апелляционном суде устоялось решение о признании сделки о продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС законной. Уже тогда сторона защиты выражала надежду, что это может помочь во время рассмотрения уголовного дела Попова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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