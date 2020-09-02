Максим Фадеев считает, что только в Кургане можно собрать большой «улов» белых грибов Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал в своем instagram-аккаунте фото матери с большим количеством собранных ею белых грибов. В комментариях он отметил, что «такой улов» можно собрать только в Кургане.

«Мама грибов насобирала. Будем грибницу делать! Вкусно!» — подписал Фадеев фотографию. Пользователь wadik85 обратил внимание, что на снимке только белые грибы, и спросил у продюсера, где можно собрать такой урожай. «Курган! Только на нашей земле такой улов может быть! Люблю Курган!» — ответил Фадеев.

«Нынче в Кургане белых грибов видимо-невидимо», — поддержала земляка пользователь elena.kurgan45. «Это, точно! Отменные грибочки. Жареные со сметаной», — согласилась gorokhova_anna15. Вместе с тем, комментаторы из других регионов заявили Фадееву, что у них тоже много белых грибов.

Скрин: instagram-аккаунт Максима Фадеева