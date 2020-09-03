В Екатеринбурге придумали, как выполнить план по прививкам

Прививочная кампания стартовала 24 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Екатеринбурга запустили кампанию по мобилизации горожан на вакцинацию от гриппа. Как сообщили источники агентства в городских структурах власти, для выполнения целевых показателей (в 75% привитых от общего числа горожан) чиновники используют списки бюджетников, которые формировались перед голосованием по поправкам в Конституцию.

«Но проблема этих списков в том, что многие учреждения перед плебисцитом искусственно наращивали списки для отчетности — вносили туда несуществующих людей. Теперь будут либо писать, что этим „людям“ поставили прививку, или найдут кого-то со стороны», — описал ситуацию собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии опровергли информацию о наличии каких-либо списков. «Ни о каких списках мы не знаем. Голосование по Конституции было добровольным. Что касается прививочной кампании, мы призываем людей прививаться — это очень важно, особенно в условиях пандемии коронавируса», — заявили в администрации. Источник URA.RU в «сером доме» сообщил, что для сотрудников мэрии вакцинация пройдет 4 сентября, для работников районных администраций — на следующей неделе.

Для остальных горожан, помимо больниц, скорее всего, будут работать пункты в ТЦ, уточнил инсайдер. Как писало URA.RU, перед властями стоит задача привить как минимум 75% населения. По данным агентства, в Екатеринбурге с 24 августа привили 80 тысяч человек, в целом в Свердловской области — 100 тысяч.