Потери средств бюджета Свердловской области за первые четыре месяца пандемии коронавируса оказались в 20 раз меньше, чем ожидалось. Как сообщил URA.RU депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, недобор составил около 3,5 миллиарда рублей.
Ранее областные парламентарии прогнозировали выпадение доходов областной казны в сумме от 60 до 70 млрд рублей по итогам года, однако в целом ситуация оказалась не такой страшной. «Налог на прибыль, исполнение — 46,9%, недобрали 11 миллиардов, по налогу на доходы физических лиц — 52,5%, недобор — 4,5 миллиардов. В сумме получается недобор по двум основным налогам — 15,5 миллиардов. Но нам не дают утонуть, Федерация подставила плечо и в виде дотации сверх плановых 1,8 миллиардов рублей, выдала 12,83 миллиарда», — рассказал парламентарий. В результате план наполнения бюджета оказался выполнен на 57,4%, до установленных в начале года показателей не дотянули всего на 3,48 млрд.
При этом по некоторым разделам областного бюджета расходы значительно превысили плановые показатели. Статьи раздела «Социальная политика» исполнены на 60,6% (48,8 млрд), образование — 62,6% (47,2 млрд), здравоохранение — 78,6% (22,1 млрд). Ниже плановых отметок помощь муниципалитетам — 46,5% (11,3 млрд), физическая культура — 45,9% (4,7 млрд), ЖКХ — 33,3% (4,4 млрд). «По последней позиции ЖКХ, волнений быть не должно, просто из практики, основные платежи и сдача работ в 3 и 4 кварталах. Тогда и план подтянут», — сказал Вячеслав Вегнер.
Обновлено в 16:24: В областном минфине подтвердили, что собственные доходы регионального бюджета за семь месяцев 2020 года оказались на 15,3 млрд рублей, или на 9,1%, ниже аналогичного периода 2019 года. При этом из федеральной казны поступило на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Кроме того, в условиях коронавируса областные финансисты задействовали механизмы оптимизации расходов для экономии бюджетных средств.
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