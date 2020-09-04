04 сентября 2020

Умер приближенный к вору Гули бывший криминальный авторитет. Его раскороновали люди Шакро Молодого

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В Тульской области умер бывший криминальный авторитет Алексей Соломатин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тульской области в ночь на 4 сентября скончался бывший вор в законе Алексей Соломатин. О причинах и обстоятельствах смерти пока ничего неизвестно.

«В ночь с четверга на пятницу в своем доме в Узловой на 43-м году ушел из жизни бывший вор „в законе“ Алексей Саломатин, более известный в криминальных кругах как Леха Солома», — сообщает информагентство «Прайм Крайм».

Солома был коронован в 2013 году вместе с Намиком Салифовым, родным братом 45-летнего Надыра Салифова по кличке Гули. «Крестным отцом» Саломатина считается 54-летний вор в законе Владимир Жураковский [Вова Пухлый], который является одним из наиболее приближенных к Гули людей. Алексей Соломатин был раскоронован в 2015 году людьми Захария Калашова по кличке Шакро Молодой.

После этого Соломатина дважды осудили за наркотики. По словам источника агентства, после освобождения он «замкнулся» и прекратил отношения с бывшим кругом общения. Официальных подтверждений этому нет.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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