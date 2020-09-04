Выяснилось, где в России платят зарплату больше 100 тысяч рублей

Самый высокий доход имеют добытчики сырья и строители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Больше всего вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей размещают в регионах Крайнего Севера. Об этом говорится в исследованиях аналитиков сервиса HeadHunter.

«На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%», — говорится в результатах исследования. В Магаданской области доля вакансий с высокой зарплатой составляет 19,1%.

В 0,2% вакансий на Крайнем Севере работодатель предлагает вознаграждение в 300 тысяч рублей. Самый высокий доход имеют добытчики сырья, строители, IT-специалисты и менеджеры.

Однако программисты, инженеры и высококвалифицированные рабочие, проживающие в других регионах, рассказали, что их не устраивает зарплата, передает « Федеральное агентство новостей ». Довольных своей зарплатой стало меньше также среди офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами.

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