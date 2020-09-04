04 сентября 2020

Экономист рассказал, почему в 2021 году россиян ждет нищета

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург., милостыня, костыли, попрошайка, нищета
Бедность россиян в 2021 году усугубится Фото: Илья Московец © URA.RU

Россияне стремительно беднеют, и этот процесс только усугубится в 2021 году. Таким мнением с URA.RU поделился независимый финансовый аналитик Константин Селянин.

По его словам, доходы россиян падают с 2014 года, а 11% граждан РФ (около 20 млн) находятся за чертой бедности. «Процесс обнищания россиян будет продолжаться и в 2021 году. Поскольку происходит сокращение экономики, и многие люди из-за этого теряют работу», — рассказал Селянин.

Он добавил, что предприятия страны будут сокращать сотрудникам зарплаты и это еще сильнее усугубит бедность. Также аналитик усомнился, что обнищание россиян закончится в ближайшие годы. «Доходы россиян не будут расти, это практически предопределено», — поделился Селянин. В худшем случае за чертой бедности может оказаться еще больше граждан РФ.

По данным Росстата, в марте—апреле доходы россиян упали на 16,5%. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике страны, передает RT. Он добавил, что экономистам удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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