В России могут подорожать полисы ОСАГО

Изменение закона об ОСАГО может привести к повышению стоимости полиса Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшее время цены на полисы ОСАГО могут вырасти, несмотря на введенные Центробанком новые правила расчета стоимости и расширение коридора базовых тарифов. Такое мнение высказал сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

По его словам, по замыслу регулятора, полисы ОСАГО должны подорожать только для тех водителей, которые часто попадают в ДТП и нарушают правила дорожного движения, а для добросовестных автовладельцев должны подешеветь. «Но это теория. Как оно на практике мы с вами увидим, но я боюсь, что наиболее вероятно все-таки будет больше подорожание, даже для тех, кто является добросовестным водителем», — сказал Койтов в интервью «Пятому каналу».

Такое мнение эксперт объяснил позицией страховых компаний, которые в течение всех лет существования ОСАГО вторят об убыточности этого вида страхования, хотя статистика Центробанка говорит об обратном. «Страховщики всегда говорят, что он убыточный и надо его поднимать. Поэтому я боюсь, что скорее всего это скажется только в сторону подорожания», — добавил собеседник телеканала.

В России, как напоминает RT, вступило в силу указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать более персонализированный тариф для водителей. Для легковых автомобилей диапазон базовых ставок увеличится на 10% вверх и вниз и будет находиться в пределах от 2471 до 5436 рублей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.