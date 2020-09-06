06 сентября 2020

Мишустин запретил Минспорту РФ заниматься строительством

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра спорта РФ в Екатеринбург, матыцин олег
Олег Матыцин лишился важной статьи пополнения бюджета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин лишил Министерство спорта всех функций, связанных со строительством. Теперь строительство спортивных объектов в стране будет курировать Минстрой России.

В распоряжении главы правительства указано, что федеральные казенные учреждения (ФКУ) должны быть отнесены к ведению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пишет «Коммерсант». Документ вступает в силу 1 октября этого года. Минстрой в двухмесячный срок обязан будет «обеспечить реализацию распоряжения».

Минспорт ранее активно занимался строительством. В частности, ведомство готовило объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года. Чиновники Минспорта курировали также строительство тренировочных центров, спортшкол, футбольных полей и так далее. Решение Мишустина забрать у Минспорта строительные функции можно объяснить слабостью главы ведомства Олега Матыцина. Его регулярно включают в число худших членов федерального правительства. Олег Матыцин главой Минспорта РФ был назначен в январе 2020 года, сменив на этом посту Павла Колобкова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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