Мишустин запретил Минспорту РФ заниматься строительством

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин лишил Министерство спорта всех функций, связанных со строительством. Теперь строительство спортивных объектов в стране будет курировать Минстрой России.
В распоряжении главы правительства указано, что федеральные казенные учреждения (ФКУ) должны быть отнесены к ведению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пишет «Коммерсант». Документ вступает в силу 1 октября этого года. Минстрой в двухмесячный срок обязан будет «обеспечить реализацию распоряжения».
Минспорт ранее активно занимался строительством. В частности, ведомство готовило объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года. Чиновники Минспорта курировали также строительство тренировочных центров, спортшкол, футбольных полей и так далее. Решение Мишустина забрать у Минспорта строительные функции можно объяснить слабостью главы ведомства Олега Матыцина. Его регулярно включают в число худших членов федерального правительства. Олег Матыцин главой Минспорта РФ был назначен в январе 2020 года, сменив на этом посту Павла Колобкова.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.