Полгода работы премьера Мишустина перевернули расклад сил в элите

Из полугода работы правительства Мишустина — четыре пришлись на пандемию Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Шесть месяцев работы правительства Михаила Мишустина стали поводом для разбора аппаратных раскладов в элите. Доклад «Полгода правительства Мишустина», представленный «Минченко Консалтинг», фиксирует существенное усиление в кабмине позиций вице-премьера Андрея Белоусова. Однако факты говорят о том, что политический вес наращивает сам премьер.

Аппаратная борьба в элите активизировалась на фоне разработки правительством плана по восстановлению экономики. Лоббисты политических группировок, деловых сообществ и крупных холдингов соревновались за то, чтобы внести выгодные для себя предложения в документ. С новой силой противостояние развернулось после решения президента Владимира Путина скорректировать нацпроекты и объединить их с правительственным планом по восстановлению экономики. Споры развернулись вокруг того, какие нацпроекты можно сдвинуть, а что нужно реализовать в первую очередь.

Евгений Минченко зафиксировал расклад сил в элите Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доклад «Минченко Консалтинг» фиксирует, в какой позиции ведущие акторы этой борьбы находятся сейчас. Так, авторы исследования отмечают усиление позиций вице-премьера, куратора экономического блока Андрея Белоусова. По прогнозу экспертов, наиболее вероятным сценарием выхода из кризиса для правительства окажется ставка на форсирование инфраструктурных проектов. При этом известно, что именно Белоусов курирует эту работу в правительстве и докладывал о ней президенту 13 июня во время совещания по нацпроектам. В исследовании отмечается, что роль Белоусова в выработке антикризисных мер правительства в ближайшее время будет только расти. В качестве одной из последних аппаратных побед Белоусова называется введение в стране «прогрессивной шкалы НДФЛ» в 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.

Высоко оценивается политическая устойчивость вице-премьера: среди членов правительства в соответствующем рейтинге он оказался на втором месте, сразу после министра обороны Сергея Шойгу. Отмечается, что Белоусов ориентирован лично на президента Владимира Путина и обладает высокой степенью политической автономии.

Андрей Белоусов перешел на работу в правительство из администрации президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко объяснил URA.RU усиление Белоусова тем, что он «в значительной степени автор нацпроектов [которые сейчас корректируются по просьбе президента]». Кроме того, по словам политолога, Белоусов проявил себя как «очень лояльный» Мишустину человек во время болезни премьера: «Когда была информационная спецоперация против премьера [в телеграм-каналах писали, что Мишустин не вернется на премьерский пост после болезни], Белоусов на эти провокации не повелся, а спокойно выполнял свою работу».

Глава Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов согласился, что финансово-экономический блок правительства «сейчас важен как никогда». «Нацпроекты были подтверждены в качестве приоритетных направлений деятельности органов власти, хотя некоторые считали, что их время уже прошло. Это очевидное усиление [Белоусова]».

Коронавирус усилил аппаратные позиции Михаила Мишустина Фото: Илья Московец © URA.RU

Однако есть аргументы и в пользу обратного: последние инициативы по ревизии нацпроектов, как ранее писало URA.RU, могут усиливать премьер-министра Михаила Мишустина, а не Белоусова. «Изначально конструкция [нового правительства] строилась под то, что заниматься нацпроектами будет Белоусов, — отмечает глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — Но когда из-за кризиса внезапно происходят большие траты из бюджета, в первую очередь режут инфраструктуру и долгосрочное планирование — все то, что как раз было в компетенции Белоусова. С точки зрения схем бюджетирования, коронавирус усилил позиции Мишустина и ослабил Белоусова. Сейчас будет большой удар по вице-премьеру». Кроме того, усиливает позиции премьера и его работа по цифровизации, на которой, по прогнозу Абзалова, будет сделан акцент при обновлении нацпроектов.

Дмитрия Чернышенко называют креатурой премьера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В докладе отмечается, что в правительстве есть группа влияния, непосредственно ориентированная на Мишустина и карьерно с ним связанная. В нее вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук. Однако авторы исследования тут же замечают, что полномочия вице-премьеров в большей степени являются административно-бюрократическими, нежели политическими.

Глава лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян поспорил: по его словам, кадры Мишустина выйдут на первый план в самое ближайшее время, когда правительство с антикризисного режима работы перейдет в более спокойный. «Мы увидим результаты их деятельности в конце года или первом квартале следующего. Полгода [для оценки деятельности] — маленький срок. Правительство в неавральном режиме работает только два месяца», — напомнил эксперт.

Авторы доклада также делают вывод, что с точки зрения влияния в составе нового правительства серьезно ослабла группа экс-премьера Дмитрия Медведева — среди его людей в правительстве остался лишь министр юстиции Константин Чуйченко. При этом в новом правительстве насчитывается сразу пять человек, аффилированных с мэром Москвы Сергеем Собяниным: вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства Владимир Якушев, глава Миннауки Валерий Фальков и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Петр Кирьян считает некорректным приписывать членов правительства к тем или иным группам влияния лишь на основе их биографии — политолог призывает смотреть на конкретные решения, которые принимались или не принимались в пользу этих группировок. «Взять пример главы Минэка Решетникова — ключевое ведомство, которое на данный момент находится не в зените. Если мы полагаем, что он человек Собянина, то удивительно, что мэр поставил туда кабинетного человека и администратора, а не политического тяжеловеса», — отмечает эксперт.

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